Reuters: итальянская полиция арестовала курорт, принадлежавший Рудольфу Нурееву

Правоохранительные органы арестовали объекты недвижимости на островах архипелага Ли Галли из-за строительства объектов инфраструктуры без соответствующего разрешения

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Полиция Италии арестовала курорт на островах Ли Галли, которые ранее принадлежали легендарному советскому и французскому артисту балета Рудольфу Нурееву (1938-1993), из-за нарушений нынешними его владельцами положений строительного кодекса республики. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно указывает со ссылкой на прокуратуру города Салерно, что местные правоохранительные органы арестовали объекты недвижимости на острове Галло Лунго, крупнейшем из трех островов архипелага Ли Галли. Причиной такого шага стало возведение здесь вертолетной площадки, бассейнов и инфраструктуры для спа-процедур без соответствующего на то разрешения надзорных органов. Архипелаг обладает государственными статусом природного заповедника, поясняет агентство.

Острова Ли Галли расположены недалеко от города Позитано на юге Италии. Местные жители также называют их "русские острова", поскольку в начале XX века их приобрел хореограф "Русских сезонов" Сергея Дягилева Леонид Мясин. Его вилла стала точкой притяжения представителей богемы и высшего общества со всего мира. В число гостей его резиденции входили актрисы Софи Лорен и Грета Гарбо, режиссер Франко Дзефирелли, первая леди США Жаклин Кеннеди и младшая сестра британской королевы Елизаветы II Маргарет. Впоследствии владельцем архипелага стал Нуреев.

После смерти артиста на островах основали элитный курорт In Villas Veritas, стоимость недельного отдыха начинается от $300 тыс., добавляет Reuters.