Суд огласит приговор Стрелкову 25 января

Бывшего министра обороны ДНР обвиняют в призывах к экстремистской деятельности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), обвиняемому в призывах к экстремистской деятельности, суд в Москве огласит 25 января. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Молохов.

"Приговор моему подзащитному Игорю Гиркину будет оглашен в 14:00 мск 25 января в Мосгорсуде", - сказал собеседник агентства.

Дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а через три дня его задержали в Москве. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Виновным себя он не считает. По версии защиты, никакого преступного умысла, направленного на побуждение неограниченно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, он не имел.

Ранее прокурор попросил приговорить Стрелкова к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы.