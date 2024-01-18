В Подмосковье пять машин столкнулись в двух ДТП на трассе

Пострадавших нет

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Два ДТП с участием пяти машин произошло на трассе в Подмосковье, в результате пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, сегодня в 15:54 на автодороге М-5 "Урал" - съезд на Новорязанское шоссе произошло попутное столкновение трех транспортных средств. На том же участке дороги произошло столкновение еще двух автомобилей", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что в результате ДТП пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.