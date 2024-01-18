Под Тулой суд отправил под домашний арест студента, обвиняемого в ранении ножом школьника

Пострадавшего госпитализировали

ТУЛА, 18 января. /ТАСС/. Суд по ходатайству следствия отправил под домашний арест 17-летнего студента из Суворова Тульской области, который обвиняется в нанесении не менее семи ударов ножом школьнику. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба сообщала, что в отношении 17-летнего подростка возбудили уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). 16 января на улице Кирова в Суворове во время конфликта несовершеннолетний нанес своему 17-летнему знакомому не менее семи ударов ножом. Потерпевшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. По данным пресс-службы прокуратуры региона, обвиняемый - учащийся второго курса Тульского технико-экономического колледжа имени А. Г. Рогова, пострадавший - ученик девятого класса Суворовской школы для детей с ограниченными возможностями.