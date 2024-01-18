Суд продлил арест организаторам нелегальной экскурсии по Неглинке в Москве

В результате экскурсии погибли восемь человек

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 21 апреля срок содержания под стражей организаторам нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки, в результате которой погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 21 апреля диггеру Никите Дубасу и директору компании "Спутник" Александру Киму", - сказала собеседница агентства.

Экскурсия по коллекторам Неглинки прошла 20 августа минувшего года. Группа состояла из восьми человек: диггера и семи экскурсантов. Все они погибли в результате подъема уровня воды из-за дождя. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие считает Кима и Дубаса организаторами экскурсии. Еще один организатор тура по руслу Неглинки - генеральный директор ООО "Авангард" Александр Лазовский - покинул Россию и арестован заочно.