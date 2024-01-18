СК возбудил дело в отношении главы межрегионального узбекского землячества "Ватандош"

Усмана Баратова подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Усмана Баратова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в одной из соцсетей Баратов опубликовал пост, где называет участников СВО "петухами" и отмечает, что его задевает термин "русский".

"Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению указанного преступления", - добавили в пресс-службе.