Сообщения о минировании ТРЦ в Сыктывкаре оказались ложными

Всего после сигналов эвакуировали 56 человек, по итогу проверки зданий оперативные службы опасных предметов не обнаружили

СЫКТЫВКАР, 18 января. /ТАСС/. Сообщения о минировании нескольких торгово-развлекательных центров в Сыктывкаре оказались ложными, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Коми.

"В Республике Коми сегодня в ряд торговых центров поступили сообщения о минировании. 56 посетителей и сотрудников нескольких торговых предприятий были эвакуированы. Все поступившие в полицию сообщения были проверены. Опасных предметов не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в региональном МВД сообщили об эвакуации посетителей и персонала ТРЦ "Июнь".