На Урале оштрафовали мужчину, буксировавшего снегокат с ребенком

Размер взыскания составил 1 тыс. рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Жителя Свердловской области, катавшего своего ребенка на снегокате на сцепке с внедорожником, оштрафовали и привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Свердловской области к административной ответственности привлечен отец, который прокатил ребенка на снегокате на сцепке со своим внедорожником по улицам населенного пункта. Он привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ", - сообщила Волк.

В пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области уточнили ТАСС, что по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля) мужчине определен штраф в размере 1 тыс. рублей. Определение о возбуждении административного производства по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за тонировку стекол, еще будет рассмотрено.

Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних составил административный материал по статье 5.35 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.

Информация о нарушении была получена при мониторинге интернета сотрудниками полиции. На видео ребенок, находящийся на снегокате, привязанном к автомобилю Range Rover, едва не оказался под колесами другого автомобиля. По имеющейся информации, опасная ситуация, попавшая в объектив видеорегистратора одного из участников движения, произошла в поселке Бобровском Свердловской области. Ранее Волк сообщала, что 59-летний житель добровольно явился в полицию для дачи объяснений. До этого он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.