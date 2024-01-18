Полиция проводит проверки после призывов выйти на несогласованную акцию в Башкирии

Жителей попросили не поддаваться на провокации и не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях

ТАСС, 18 января. Полицейские проводят проверки для установки лиц, которые осуществляли призывы к участию в несогласованной акции в Башкирии, сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

По сообщению полиции, в интернете 18 января разместили призывы к участию в несанкционированной публичной акции в Уфе и других городах Башкирии.

"В настоящее время МВД по Республике Башкортостан проводит проверочные мероприятия для установления лиц, осуществляющих призывы к участию в несогласованном массовом мероприятии, и привлечению их к ответственности", - говорится в сообщении.

В полиции предупредили, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность. В республиканском МВД попросили граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Баймакский районный суд 17 января приговорил экоактивиста Фаиля Алчинова (внесен в перечень террористов и экстремистов) к четырем годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку. В тот же день у суда произошли беспорядки, во время которых пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, возбудили уголовное дело.

18 января суд в Уфе арестовал шесть участников беспорядков в Баймаке по административным делам на сроки до 13 суток.