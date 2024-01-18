Сотрудники "ТНГ-групп" потеряли контейнер с источником ионизирующего излучения

За информацию о его местонахождении компания объявила награду в 200 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники компании "ТНГ-групп" потеряли контейнер с источником ионизирующего излучения Цезий-137 в Иркутской области. Поиски ведут две бригады и сотрудники следственных органов, рассказал генеральный директор компании Ян Шарипов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале компании.

"Мы как ответственная компания хотим сделать заявление об инциденте, который произошел на днях в Усть-Кутском районе Иркутской области. Впервые более чем за 70-летнюю историю нашей компании мы потеряли источник ионизирующего излучения Цезий-137. Этот источник относится к четвертой категории опасности, это одна из самых низших категорий", - сказал он.

Шарипов отметил, что источник находится в специальном защитном контейнере, который полностью обеспечивает его безопасность. Уже на расстоянии 5 м от него фоновое излучение не превышает естественного. "Опасность представляет возможность несанкционированного открытия этого источника, поэтому любому нашедшему данный источник просьба обратиться в правоохранительные органы или сообщить о находке компании", - добавил он.

Как рассказал Шарипов, инцидент произошел из-за очень сложных метеорологических условий, которые сложились в Иркутской области. Коллектив отряда преодолел около 100 км пути в метель и потерял источник на зимнике.

По его словам, поисками источника занимаются две бригады, вооруженные специализированным оборудованием и дозиметрами. Кроме того, работу ведут следственные органы.

"Компания объявляет премию 200 тыс. рублей любому, кто обладает информацией о местонахождении нашего источника. И отдельная просьба ни в коем случае не открывать, не вскрывать без участия наших специалистов", - заключил Шарипов.

"ТНГ-групп" входит в нефтесервисный холдинг "Таграс", компания объединяет промысловые, геологоразведочные и научно-производственные подразделения. Цезий-137 используется в нефтяной и газовой промышленности для геофизических исследований в скважинах.