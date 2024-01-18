На восточной границе Египта убили трех преступников при попытке контрабанды наркотиков

По данным портала Al-Youm as-Sabia, злоумышленники пытались переправить через границу около 300 кг наркотиков различных видов

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Египетские военные убили трех преступников на северо-восточной границе страны при попытке контрабанды наркотиков. Об этом сообщил представитель Вооруженных сил Египта.

"На северо-востоке страны, на стратегическом направлении египетской границы, была пресечена попытка контрабанды наркотических средств", - отметил представитель ВС, слова которого привел новостной портал Al-Youm as-Sabia. По его данным, злоумышленники пытались переправить через границу около 300 кг наркотиков различных видов. Во время задержания преступников трое из них были убиты.

16 января египетские военные предотвратили попытку контрабанды наркотиков через границу с Израилем. Как информировал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", попытка пересечь границу была предпринята южнее контрольно-пропускного пункта "Аль-Ауджа". Как заявил тогда представитель египетских сил безопасности, во время пресечения попытки незаконного проникновения через границу "произошли столкновения" с контрабандистами, шестеро преступников были арестованы.