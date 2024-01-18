На Украине задержали руководителя одной из ведущих инвесткомпаний

Игорь Мазепа был задержан при пересечении границы с Польшей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украинские правоохранители задержали бизнесмена Игоря Мазепу, возглавляющего одну из ведущих украинских инвестиционных компаний Concorde Capital. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники.

По его данным, Мазепа был задержан при пересечении границы с Польшей. Как отмечает издание, он подозревается в участии в земельных махинациях в Вышгородском районе Киевской области. Со своей стороны, издание "NV Бизнес" информирует, что Госбюро расследований проводит обыски в офисе компании. Официальной информации на этот счет пока не публиковалось.

Одной из самых известных сделок Concorde Capital является покупка в конце 2022 года киевского завода "Кузня на Рыбальском", который раньше принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.