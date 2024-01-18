Электрички дальних маршрутов Курского направления следуют с отклонением от графика

В МЖД отметили, что принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Электрички дальних маршрутов Курского направления до Серпухова и Чехова следуют с отклонением от графика, в обратном направлении поезда также отправятся с опозданием. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.

"Вниманию пассажиров Курского направления. В настоящее время с отклонением от графика следуют электрички дальних маршрутов до Серпухова и Чехова. В обратном направлении электропоезда также отправятся с опозданием. Следите за расписанием", - говорится в сообщении.

В МЖД отметили, что принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения.

"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - добавили в организации.