В Челябинской области женщина спасла ребенка из-под колес поезда

Ребенок пытался проползти под составом

ТАСС, 18 января. Жительница села Аргаяш Челябинской области спасла ребенка из-под колес начавшего движение поезда. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава Аргаяшского муниципального района Игорь Ишимов.

По словам чиновника, ребенок пытался проползти под составом, в этот момент поезд начал движение. "Благодарю жительницу села Юлию Мучкину, которая вовремя среагировала и успела спасти ребенка", - написал Ишимов.

Глава района уточнил, что на путях производились технические работы, работала снегоочистительная машина. На пути в это время стоял маневровый состав. При начале движения машинист маневрового поезда подал соответствующий сигнал, по громкой связи дали объявление.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили журналистам, что выявлена публикация, из содержания которой следует, что на железнодорожном переезде вблизи станции Аргаяш Южно-Уральской железной дороги остановился грузовой поезд, заблокировавший проход от центра села к частному сектору. Установлен факт попытки пересечения железнодорожных путей несовершеннолетними под железнодорожным составом. Проводятся надзорные мероприятия в сфере соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, о защите прав несовершеннолетних, отметили в ведомстве.

В РЖД выразили глубокую обеспокоенность происшествием. "Компания проведет внутреннее расследование обстоятельств произошедшего и предпримет меры для недопущения подобных ситуаций", - говорится в Telegram-канале компании.