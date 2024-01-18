Информация о минировании зданий в Кисловодске не подтвердилась

Сообщения поступили в техникум, краевую психиатрическую больницу, городской суд и торговые центры

ПЯТИГОРСК, 18 января. /ТАСС/. Информация о минировании зданий, которая поступила днем в Кисловодске, оказалась ложной, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Сегодня [18 января] в Кисловодске в течение дня неоднократно поступала информация о минировании городских зданий. На данный момент во всех зданиях проверка завершена, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. На время проверки в техникуме были эвакуированы 450 человек", - рассказал Моисеев.

Ранее сообщалось, что также поступило сообщение о минировании краевой психиатрической больницы, городского суда и торговых центров в Кисловодске.