В Перми экстренно сел самолет Сургут - Москва

Решение о посадке было принято из-за агрессивного поведения одного из пассажиров

ПЕРМЬ, 18 января. /ТАСС/. Самолет, летевший из Сургута в Москву, экстренно сел в Перми из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, 18.01.2024 в 20:05 (18:05 мск) в аэропорту Перми Большое Савино осуществил экстренную посадку самолет - рейс 296 Сургут - Москва. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку по причине агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения, который грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, посадка в пермском аэропорту прошла в штатном режиме, агрессивный пассажир направлен на медицинское освидетельствование. Следователи управления СК на транспорте проводят проверку по факту инцидента.