Экс-командира воинской части под Рязанью осудили по делу о взрывах снарядов в 2020 году

Мужчину приговорили к четырем годам колонии условно

РЯЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Рязанский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам колонии условно бывшего командира воинской части, расположенной возле поселка Желтухино (Рязанская область), Алексея Кожевникова, признав его виновным в халатности, которая в 2020 году привела к пожару и взрывам на складе артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Кожевникова Алексея Михайловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, местного самоуправления и в Вооруженных силах РФ сроком на один год. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Кожевникову наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года, в течение которых он должен своим поведением доказать свое исправление", - говорится в приговоре судьи Дмитрия Охременко.

Кроме того, по решению суда Кожевников не может менять постоянное место жительства и место работы без уведомления специализированного государственного органа.

Бывшему командиру воинской части на стадии следствия вменялось злоупотребление должностными полномочиями, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Судебный процесс проходил с апреля 2022 года в закрытом режиме. На момент оглашения обвинительного приговора офицер запаса находился под подпиской о невыезде. По данным правоохранительных органов, во время прений сторон гособвинение, которое представляла Военная прокуратура Западного военного округа, в качестве наказания настаивало на реальном сроке.