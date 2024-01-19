В Анадыре из-за циклона на несколько дней задержали вылет вертолетов

Речь идет о рейсах в Провидения, на остров Шмидт и в аэропорт Залив Креста

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Три вертолета, которые должны были вылететь утром 15, 18 и 19 января из Анадыря, задержаны из-за непогоды в аэропортах назначения, следует из информации на онлайн-табло главной воздушной гавани полуострова.

Задержаны вылеты рейсов в поселок Провидения, на остров Шмидт и в аэропорт Залив Креста, следует из опубликованной информации.

Плановый вылет вертолетов в удаленные населенные пункты был назначен на утро 15, 18 и 19 января соответственно.

Несколько районов Чукотки оказались во власти циклона 15 января, он принес на полуостров метель и ветер с порывами до 30 м/с. В настоящий момент в Анадыре облачно, ветер около 10 м/с, температура составляет минус 5 градусов.