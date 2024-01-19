На северо-востоке Москвы автомобиль сбил выходящего из трамвая пешехода

Женщину госпитализировали

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Автомобиль сбил женщину на улице Бориса Галушкина в Москве в тот момент, когда она выходила из трамвая. Пострадавшая госпитализирована, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"На улице Бориса Галушкина водитель автомобиля сбил женщину, выходившую из трамвая, после этого в автомобиль врезалась еще одна машина" - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшая госпитализирована. На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают причины происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, в настоящее время проводится проверка.