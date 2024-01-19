В МО РФ назвали сумму ущерба от пожара и взрывов на военном складе под Рязанью в 2020 году

Она превысила 21 млрд рублей

РЯЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ оценило ущерб от пожара и взрывов артиллерийских боеприпасов в 2020 году на складе под Рязанью более чем в 21 млрд рублей, которые попросило взыскать с осужденного за халатность бывшего командира воинской части Алексея Кожевникова. Как передает корреспондент ТАСС, Рязанский гарнизонный военный суд иск удовлетворил частично.

"Гражданский иск Министерства обороны РФ по возмещению материального ущерба в размере 21 млрд 369 млн 921 тыс. 217 рублей 15 копеек удовлетворить частично, взыскать с Кожевникова в пользу Министерства обороны РФ 4 млн рублей. В остальной части требований МО РФ о возмещении причиненного преступлением имущественного ущерба на сумму, превышающей 4 млн рублей, отказать", - говорится в приговоре судьи Дмитрия Охременко.

В удовлетворении гражданских исков двух потерпевших на общую сумму около 3,85 млн рублей суд также отказал.

Судья при оглашении приговора отметил, что процессуальные издержки по делу в размере почти 2,9 млн рублей возмещены за счет средств федерального бюджета. Кроме того, суд взыскал с Кожевникова в пользу государства около 10 тыс. рублей за услуги адвокатов.

После вступления приговора в законную силу арестованное имущество Кожевникова - автомобиль Toyota Yaris и прицеп - будет продано в счет возмещения гражданского иска МО РФ.