Жителя Чукотки заключили под стражу за дискредитацию ВС РФ

Мужчине заочно предъявили обвинение

ТАСС, 19 января. Житель Чукотки заключен под стражу за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Мужчине заочно предъявлено обвинение, сообщает управление СК России по региону.

"В настоящее время обвиняемому заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, гражданин РФ, находясь на территории иностранного государства, на своей странице в соцсети распространил публикации, которые содержали заведомо ложную информацию о ВС РФ.

Уточняется, что санкция ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти и вражды) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.