Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км

Шлейф протянулся на 5 км на юго-восток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 января. /ТАСС/. Вулканологи утром в пятницу зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой до 1,5 км, сообщили в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 1,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 км на юго-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

По информации специалистов, в результате вулканической активности на населенной территории Парамушира выпал пепел. Местные жители делятся в социальных сетях и мессенджерах фотографиями улиц Северо-Курильска и пригородной зоны, покрытых пеплом.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.