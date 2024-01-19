В Сан-Франциско в результате стрельбы погиб один человек

Четверо получили ранения

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, четверо ранены в результате стрельбы в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщило местное отделение телекомпании ABC со ссылкой на полицию города.

По ее данным, сотрудники органов правопорядка прибыли по вызову после сообщения о стрельбе на пересечении двух улиц в городском районе Тендерлойн, где обнаружили четверых мужчин и женщину с огнестрельными ранениями. Все пятеро были госпитализированы, один из мужчин умер в больнице.

Полиция не объявляла о задержании подозреваемого и не сообщала об установлении его личности, передает ABC.

По факту произошедшего начато расследование.