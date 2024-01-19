В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли двое детей

К ликвидации возгорания привлекли 24 человека и 10 единиц техники

ТАСС, 19 января. Пожар произошел в жилом дом в деревне Лепешкино в Башкирии, в результате погибли двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"В деревне Лепешкино Мишкинского района произошла страшная трагедия, погибли двое малолетних детей", - сказано в распространенном сообщении.

По данным ведомства, ночью в жилом доме, где находилась мать с тремя детьми, начался пожар. Женщина проснулась от шума и выбежала на улицу с семимесячным ребенком.

"К этому времени в доме уже было сильное задымление и происходило горение. Зайти обратно в дом не представлялось возможным. В доме остались еще двое детей, девочки трех и четырех лет", - добавили в МЧС.

Открытое горение ликвидировали на площади 48 кв. м. В ходе тушения нашли тела девочек. На место происшествия выехал врио начальника республиканского главка МЧС Эдуард Идрисов и оперативная группа с экспертом пожарной лаборатории и дознавателями МЧС. С женщиной работает психолог.

К ликвидации возгорания привлекли 24 человека и 10 единиц техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара. Правоохранители дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также обеспечению пожарной безопасности. Меры реагирования будут приняты при наличии оснований, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Башкирии. Также ведомство контролирует установление обстоятельств инцидента и принятие процессуального решения.