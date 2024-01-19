В Австрии на альпийском горнолыжном спуске погибла лыжница

По информации агентства APA, еще одну женщину госпитализировали с тяжелыми травмами

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Две лыжницы столкнулись на горнолыжном спуске в районе австрийского курорта Китцштайнхорн в Альпах, одна из них погибла. Об этом сообщило информационное агентство APA.

Погибшая и получившая тяжелые травмы являются гражданками Чехии. Жертве инцидента было 39 лет, раненой - 43 года, ее доставили в одну из местных больниц.

Полиция, расследовавшая ЧП, установила, что одна из лыжниц на большой скорости врезалась в другую спортсменку. Врач скорой помощи, прибывший на место происшествия, констатировал, что женщина умерла в результате полученных травм.