В Новосибирске вынужденно сел рейс Москва-Кемерово

Борт отстранили от эксплуатации из-за технической неисправности

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Победа", направлявшийся из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Победа", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в настоящее время борт отстранен от эксплуатации. "Завершение данного рейса из города Москвы (Шереметьево) в город Кемерово ожидают 179 пассажиров", - уточнили в ведомстве.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.