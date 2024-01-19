На Камчатке возбудили дело в отношении местного жителя за истязание двоих детей

Мужчину задержали

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Камчатки, подозреваемого в истязании двоих детей, сообщили в управлении СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в истязании двоих детей своей сожительницы. В ходе следствия установлено, что мужчина в период с июня по сентябрь 2023 года под видом осуществления мер образовательного и воспитательного характера причинял мальчикам, 2013 и 2014 года рождения, физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев, лишал их полноценных приемов пищи и возможности спать в кровати, а также применял иные недопустимые способы воспитания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Дети из семьи изъяты и помещены в социальное учреждение.