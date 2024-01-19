В Ульяновской области из-за непогоды ограничили движение автобусов и грузовиков

Это касается дорог регионального и межмуниципального значения

ТАСС, 19 января. Временный запрет на проезд автобусов и грузовых машин по дорогам регионального и межмуниципального значения введен в Ульяновской области из-за снегопада и метели. Об этом сообщается в телеграм-канале госавтоинспекции региона.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии распоряжением Министерства транспорта Ульяновской области <…> в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями (сильный снег, метель) с 07:00 (06:00 по мск - прим. ТАСС) 19 января 2024 года введено временное ограничение движения для автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, и грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области", - сказано в сообщении.

Снять ограничения планируется после наступления благоприятных погодных условий.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал на территории Приволжского федерального округа снегопады и усиление ветра.