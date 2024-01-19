В Приамурье при пожаре в частном доме погибли двое детей

Возгорание произошло в селе Богословка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 января. /ТАСС/. Двое детей погибли при бытовом пожаре в частном деревянном доме в приамурском селе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

"Сегодня утром в селе Богословка загорелся жилой деревянный дом. В тушении принимали участие огнеборцы пожарной части №31 села Ивановки противопожарной службы Амурской области. Звеном газодымозащитной службы в доме была обнаружена и передана врачам скорой помощи девочка. Несмотря на все усилия врачей, ребенка спасти не удалось. В ходе тушения на месте пожара был обнаружен мальчик без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, сообщение о возгорании поступило в 08:51 по местному времени (01:51 мск). На место оперативно выехали пожарные - восемь человек и две автоцистерны. Было обнаружено, что открытым пламенем горит крыша жилого дома и одна из комнат, все помещения были в дыму.

Сотрудники МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории и представители следственных органов выяснят все обстоятельства и причины произошедшего. Специалисты ведут опрос очевидцев, осмотр места пожара, сбор материалов. По предварительной информации, установленный автономный дымовой пожарный извещатель на момент пожара был отключен.