Четверо приморцев получили по три года условно за нападение на полицейского

Каждому из них также назначен испытательный срок

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Красноармейский районный суд в Приморье приговорил четырех жителей, напавших на полицейского, к трем годам лишения свободы условно, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

"Приговором Красноармейского районного суда данные граждане осуждены по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти), каждому из них назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

В апреле прошлого года четверо местных жителей, две женщины и двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на полицейского, пришедшего по жалобе соседей на шум в ночное время. Они нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу. В результате у сотрудника были диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.