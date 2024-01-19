Летевший из Сианя в Стамбул cамолет National Airlines сел в Баку по техпричине

Он благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 06:23 мск

БАКУ, 19 января. /ТАСС/. Самолет американской грузо-пассажирской компании National Airlines, летевший из Сианя в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Баку из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба бакинского Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"Капитан воздушного судна авиакомпании National Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Сиань - Стамбул, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев по технической причине", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет американского авиаперевозчика благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 07:23 по местному времени (06:23 мск).

"В настоящее время принимаются все необходимые меры для устранения технической неисправности", - отмечается в сообщении.