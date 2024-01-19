В Красноярском крае сотрудники ГИБДД спасли замерзающую четырехлетнюю девочку

Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали отморожение пальцев обеих кистей

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Ирбейском районе Красноярского края обнаружили на дороге, ведущей в лес, замерзающую четырехлетнюю девочку без присмотра. Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали обморожение. Об этом сообщил региональный главк МВД.

"В Ирбейском районе госавтоинспекторы <...> при патрулировании улиц обратили внимание на маленькую девочку, находившуюся без сопровождения взрослых на одной из дорог, ведущих в лесной массив. Сотрудники полиции остановились, посадили ребенка в служебный автомобиль и обнаружили, что девочка была без рукавиц, а ее руки сильно замерзли. Столбик термометра опустился ниже отметки 15 градусов мороза, и был холодный порывистый ветер. <...> Инспекторы ГИБДД сообщили о случившемся в дежурную часть, а малышку доставили в медицинское учреждение, где ей диагностировали обморожение пальцев обеих кистей первой стадии", - говорится в сообщении.

По данным полиции, девочка не смогла показать, где живет, только сообщила, что ее зовут Ева.

"Участковый уполномоченный полиции установил личность матери малолетней, которая приехала за ребенком в медицинское учреждение. Оказалось, что женщина 1995 года рождения отпустила Еву с девятилетним братом и восьмилетней сестрой покататься с горок, а сама осталась с самым младшим сыном дома. В какой-то момент старшие дети упустили младшую из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего поспешили домой, чтобы сообщить о случившемся маме, которая и забрала девочку домой", - пояснили в региональном главке МВД.