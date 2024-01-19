Губернатор Брянской области сообщил об атаке дрона ВСУ на нефтебазу

По словам Александра Богомаза, пострадавших нет

БРЯНСК, 19 января. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны России подавили беспилотник ВСУ самолетного типа в Брянской области, при уничтожении он сбросил боеприпас на нефтебазу, произошло возгорание.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, это была попытка Украины атаковать объекты на территории Клинцов. В своем посте глава региона сообщил, что сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы произошел при уничтожении воздушной цели средствами РЭБ. По словам Богомаза, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. При этом он отметил наличие "возгорания резервуаров в обваловании". К ликвидации последствий атаки привлечено 13 пожарных автоцистерн, сообщил Богомаз, работает МЧС.

Для помощи в тушении резервуаров прибыл пожарный поезд, в его составе 120 тонн воды и 5 тонн пенообразователя, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги. На движение поездов ситуация с возгоранием не влияет.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении около 06:40 мск в регионе украинского дрона.