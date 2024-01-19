В Севастополе создали ПВР из-за непогоды и подтопления домов

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе также создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильных осадков

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Пункты временного размещения (ПВР) создали в Севастополе, где из-за непогоды подтопило свыше 30 домов и эвакуируют людей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Всю ночь наша спасательная служба выезжала на места, где требовалось, эвакуировали людей из подтопленных домов. Из домов эвакуировано 19 человек, все эвакуированные люди из зон подтопления отказались от централизованного размещения, разместились у родственников. В готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава Севастополя отметил, что в городе создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильных осадков. Из-за переливов воды на автодорогах Ялта - Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное - Ялта, Передовое - Широкое, Тыловое - Орлиное, Орлиное - Голубинка - Широкое наблюдается вынос щебня. Въезд на одном из двух подходов в Озерное ограничен.

Также спасатели организовали очистку русел рек Бельбек, Кача, Балаклавка, мостовых переходов. "Многие пруды и водохранилища заполнены максимально", - уточнил Развожаев.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды подтопило дома на трех улицах Севастополя. Четверых, включая ребенка, эвакуировали спасатели.