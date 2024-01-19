В Саратовской области трое мужчин умерли из-за отравления угарным газом

Инцидент произошел в городе Ершове

САРАТОВ, 19 января. /ТАСС/. Тела трех мужчин обнаружили в доме в городе Ершове Саратовской области. По предварительной информации, они умерли из-за отравления угарным газом, сообщила ТАСС официальный представитель следственного управления СК РФ по Саратовской области Наталья Трошина.

"По предварительным данным, 19 января 2024 года в частном доме на улице Восточной города Ершова местным жителем были обнаружены тела троих мужчин без признаков жизни. Предварительно, их смерть могла наступить в результате отравления окисью углерода", - сообщила собеседница агентства.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчин. Они проводят осмотр места происшествия, в том числе газового оборудования.