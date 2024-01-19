В Вологодской области бывшего полицейского осудили за взятки и разглашение гостайны

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. рублей

ТАСС, 19 января. Бывший оперуполномоченный УМВД по Вологодской области приговорен судом к четырем годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. рублей за получение взяток и разглашение государственной тайны, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по региону.

"Проведено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего старшего оперуполномоченного по особо важным делам УМВД России по Вологодской области, обвиняемого в совершении преступлений по части 1 статьи 283 (разглашение государственной тайны), части 2 статьи 290 (получение взятки должностным лицом в значительном размере), части 3 статьи 290 УК России (получение взятки за незаконные действия - три эпизода) <…>. Собранные доказательства признаны Вологодским областным судом достаточными для вынесения обвинительного приговора", - говорится в сообщении.

Установлено, что с апреля 2022 года по январь 2023-го мужчина за денежное вознаграждение предоставлял третьим лицам служебную информацию, в том числе сведения, составляющие государственную тайну, а также не проводил оперативно-разыскные мероприятия в отношении определенного взяткодателем лица, возможно причастного к совершению экономических преступлений. В январе 2023 года сотрудник УМВД был задержан с поличным при получении взятки.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей и лишением права занимать должности на госслужбе на четыре года.