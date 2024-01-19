Число погибших от взрыва газа в частном доме в Махачкале выросло до четырех

Состояние еще одного пострадавшего от взрыва врачи оценивают как тяжелое

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, умерла в больнице. Всего жертвами трагедии стали четыре человека, среди которых трое детей, сообщили в Минздраве Дагестана.

"Сегодня утром скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. Она находилась в крайне тяжелом состоянии. В результате ЧП она получила более 96% ожогов тела. Комбустиологи ожогового центра Республиканской клинической больницы имени А. В. Вишневского сделали все от них зависящее, однако спасти ее не удалось", - говорится в сообщении.

Состояние еще одного пострадавшего от взрыва врачи оценивают как тяжелое. "Супруг продолжает находиться в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - добавили в министерстве.

Взрыв произошел в четверг в частном жилом доме по улице Газопроводной в Махачкале. Возбуждено уголовное дело.