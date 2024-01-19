В Хакасии уроженца Одессы осудили за попытку государственной измены

Суд приговорил его к восьми годам колонии

ТАСС, 19 января. Верховный суд Хакасии признал виновным в попытке государственной измены уроженца Одессы Игоря Покусина, который намеревался воевать на стороне украинских вооруженных формирований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Судом установлено, что Покусин И. Б., родившийся в городе Одесса, позиционируя себя этническим украинцем и будучи несогласным с самоопределением Донецкой и Луганской народных республик, а также с проведением специальной военной операции, решил выехать на территорию Украины. Цель выезда - участие в военных действиях в составе военизированных формирований Украины против Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщает пресс-служба.

В суде добавили, что он признан виновным по ч 1. ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене путем перехода на сторону противника), а с учетом приговора в 2022 году за вандализм ему было назначено лишение свободы сроком на восемь лет и один месяц колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.