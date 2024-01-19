Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области составляет 1 тыс. кв. м

Горят четыре резервуара с бензином

ТАСС, 19 января. Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах Брянской области, куда украинский беспилотник сбросил боеприпас, составляет 1 тыс. кв. м, горят четыре резервуара с бензином.

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В настоящее время площадь пожара на нефтебазе составляет около 1 тыс. кв. м. Горят четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тыс. куб. м", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Александр Богомаз ранее сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы Минобороны РФ подавили украинский БПЛА в Брянской области, но при уничтожении произошел сброс боеприпаса на нефтебазу, есть возгорание.