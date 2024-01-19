Суд приговорил экс-министра лесного хозяйства Красноярского края к 12 годам за коррупцию

Его также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Советский районный суд Красноярска признал виновным экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова в получении взятки и мошенничестве, приговорив к 12 годам колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10,7 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 12 лет", - сообщил собеседник агентства, добавив, что он был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Расследованием уголовного дела занималось второе управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По версии следствия, Маслодудов в период с 2018 по 2020 год через своего брата Юрия получил взятку в 3,5 млн рублей от лесозаготовителей за выделение рентабельных участков и сокращение сроков выдачи разрешений на вырубку. В ноябре 2021 года Юрий Маслодудов был приговорен к пяти годам условно за посредничество во взятке. Также экс-министру инкриминировалось мошенничество, он получил 1 млн рублей от предпринимателя за оказание содействия в заключении договора аренды лесного участка. При этом возможность повлиять на процедуру торгов у него отсутствовала.

Ранее заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин поддержал гособвинение в отношении экс-министра. Гособвинение требовало приговорить его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 17,8 млн рублей, а также лишить права на 14 лет занимать определенные должности. Сам экс-министр свою вину не признавал, заявлял, что его оговорили.

Маслодудов был министром лесного хозяйства края в 2018-2020 годах.