СК возбудил дело о поджоге дома участника СВО в Истре

Жене военнослужащего ранее поступали угрозы, а в момент пожара женщина находилась в доме, но успела спастись

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после поджога находящегося в Истре дома участника специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

"Следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, об умышленном поджоге дома участника специальной военной операции и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи (ст. 330, ст. 163, ч. 2 ст. 167 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Из публикации следует, что в прошлом году директор управляющей компании, в которой ранее работал участник специальной военной операции, стал требовать от него ежемесячной выплаты в счет якобы имевшегося у того долга, при этом оказывая моральное давление на его семью. Также сообщается, что в январе уже этого года дом военнослужащего намеренно подожгли.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что 18 января из МЧС было получено заключение специалиста, согласно которому причиной возгорания является поджог. "В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, причастных к совершению противоправного деяния, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сказали в полиции.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что ранее жене участника специальной военной операции поступали угрозы, а в момент пожара женщина находилась в доме, но успела спастись. В результате происшествия никто не пострадал.