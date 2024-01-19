В Омской области осудили семерых граждан Индии за незаконное пересечение границы

Суд приговорил их к девяти месяцам колонии

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Полтавский районный суд Омской области приговорил семерых граждан Индии к девяти месяцам колонии общего режима каждого за незаконное пересечение границы между Россией и Казахстаном, сообщила объединенная пресс-служба омских судов. Они планировали добраться через территорию РФ до Евросоюза.

"Районный суд признал подсудимых виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что семеро граждан Индии весной и в начале лета 2023 года пытались въехать на территорию РФ через аэропорт Шереметьево, пропускные пункты в Алтайском крае и Омской области. Они не были пропущены сотрудниками пограничного контроля, а их туристические визы были аннулированы, так как цель их въезда в Россию не была подтверждена.

В ночь на 24 июня 2023 года при содействии неустановленных лиц пешком пересекли границу между РФ и Республикой Казахстан в Омской области. Их целью была незаконная миграция на территорию Евросоюза. Сразу после нарушения границы граждане Индии были задержаны сотрудниками УФСБ по Омской области.