В отношении актера Руденко возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта

Максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта возбудили в отношении актера Анатолия Руденко. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении актера Анатолия Руденко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта). Максимальное наказание по данной статье - три года лишения свободы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время актер отпущен под обязательство о явке.

В ночь на минувший четверг на улице Антонова-Овсеенко в Москве сотрудники ГИБДД нашли у Руденко, который ехал в такси, пакетик с 0,57 гр мефедрона. По словам актера, он нашел пакетик на улице и решил, что это отрава для собак.

Руденко известен ролями в сериалах "Каменская", "Две судьбы" и в фильме "Триггер".