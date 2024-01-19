В Оренбургской области осудили трех участников нападения на инкассаторов

Им назначили от 1,5 года до 19 лет лишения свободы

ТАСС, 19 января. Суд признал трех участников преступной группы виновными по делу о нападении на работников службы инкассации в городе Орске Оренбургской области. Им назначили от 1,5 года до 19 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В зависимости от роли каждого граждане признаны виновными в бандитизме, разбое, убийстве и иных преступлениях.

"Приговором суда 49-летнему жителю города Мыски назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Бывшей начальнице почтового отделения УФПС Оренбургской области АО "Почта России" города Орска назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 65-летнему жителю города Орска назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2022 году 46-летний житель Кемерова сформировал группу, в состав которой также вошли 49-летний житель города Мыски Кемеровской области и два жителя города Орска, обеспечил банду оружием и боеприпасами. 34-летняя женщина, будучи начальником почтового отделения УФПС Оренбургской области АО "Почта России" Орска, передала участникам банды информацию о расписании движения экипажей инкассации и предоставила свою квартиру для размещения членов банды. Кроме того, 64-летний житель города Орска предоставил нападавшим автомобиль.

7 октября 2022 года трое членов банды напали на инкассаторов. В результате нападения из служебного автомобиля похитили деньги. Один из работников службы инкассации получил огнестрельное ранение и позже умер. "Благодаря принятым мерам установлено и изъято около 90% от общей суммы похищенного. Данные денежные средства после производства необходимых следственных и процессуальных действий возвращены в кассу почтовой сети", - добавили в СК.

Как сообщалось ранее, всего в преступной схеме участвовали пять человек. Один из нападавших покончил с собой. Еще один член банды после нападения на сотрудников инкассации скрылся от правоохранителей, его объявили в розыск.