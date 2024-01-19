Глава города Каменск-Шахтинский сломал ногу, поскользнувшись у здания администрации

Михаил Ухин находится в отделении травматологии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Председатель городской думы - глава Каменска-Шахтинского Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись на замерзшей луже перед зданием местной администрации. Об этом сообщил ТАСС управляющий делами городской думы Алексей Шпильков, комментируя соответствующие публикации в Telegram-каналах.

"Да, голеностоп сломал <...> со смещением. Сейчас разговаривал [с ним], он находится в больнице, в [отделении] травматологии. Ждет, будут делать операцию. Это произошло на территории администрации города, он выходил из [здания] администрации, шел в сторону городской думы. У нас там все почищено и убрано, была замерзшая лужа, он неаккуратно наступил на эту лужу <...> и неудачно упал. Это не производственная травма", - сказал собеседник агентства.

По информации Ростовского гидрометцентра, в области в пятницу ожидается дождь и мокрый снег, в первой половине дня - гололед. Температура воздуха в регионе составляет до 5-7 градусов тепла.