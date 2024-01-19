На трассе М-7 в Татарстане произошло семь ДТП с участием 20 автомобилей

По предварительным данным, пострадал один человек

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Семь ДТП с участием порядка 20 автомобилей произошло на трассе М-7 в Пестречинском районе Татарстана, сообщили ТАСС в республиканской Госавтоинспекции.

"Ориентировочно на 858-м километре трассы М-7 произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием в общей сложности около 20 транспортных средств. По предварительным данным, один пострадавший. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, дорожная служба и МЧС", - сказал собеседник агентства.

Ранее ведомство сообщило, что в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения на все виды транспорта на автодороге М-7 "Волга".

Как сообщила госкомпании "Автодор", проезд всех видов транспортных средств временно ограничен также на федеральной автодороге М-12 "Восток" в Татарстане.