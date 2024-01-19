В Волгограде арестовали иностранного студента по делу о телефонном мошенничестве

По данным полиции, общий ущерб по трем эпизодам с его участием превысил 1,7 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 19 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгограде студента-иностранца, который стал фигурантом дела о телефонном мошенничестве. Молодой человек арестован, сообщается в Telegram-канале "МВД медиа".

Студент третьего курса откликнулся на объявление о работе курьера, прошел инструктаж и получал деньги у обманутых телефонными мошенниками жителей Волгограда. Далее переводил средства потерпевших граждан своим кураторам. Телефонные аферисты рассказывали жителям региона, что их деньги в опасности, а курьер забирал наличные деньги якобы для внесения на так называемый "безопасный счет".

"Подозреваемый был задержан после получения 920 тыс. рублей от 78-летней жительницы Ворошиловского района Волгограда. По данным полиции, общий ущерб по трем эпизодам с его участием превысил 1,7 млн рублей. Возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.