Жителя Хабаровска задержали за шпионаж для военной разведки Украины

По данным ФСБ России, задержанный готовил покушение на военнослужащих частей, дислоцированных в Хабаровском крае

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, собиравшего по заданию военной разведки Украины сведения о российских военных, принимающих участие в специальной военной операции, и используемых Минобороны РФ радиочастотах, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме того, по данным ФСБ, задержанный готовил покушение на военнослужащих частей, дислоцированных в Хабаровском крае.

"Выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника украинских спецслужб. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Хабаровске задержан местный житель, осуществлявший по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины сбор и передачу информации об используемых Министерством обороны РФ радиочастотах, а также сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции", - сообщили в ЦОС.

"Также установлено, что задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края", - отметили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которое расследует УФСБ России по Хабаровскому краю. Статья о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.