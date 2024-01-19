Суд в Брянске приговорил женщину к 15 годам колонии за убийство своего ребенка в СИЗО

Как сообщили в СК, она находилась под стражей из-за покушения на сбыт наркотиков в крупном размере

БРЯНСК, 19 января. /ТАСС/. Суд в Брянске приговорил к 15 годам колонии женщину, которая убила своего полуторамесячного ребенка, находясь в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Брянской области.

"Установлено, что утром 27 августа 2023 года женщина, находясь в камере следственного изолятора города Брянска, схватила своего плачущего полуторамесячного сына и несколько раз ударила его телом и головой об пол. От полученных телесных повреждений малолетний скончался на месте происшествия. <…> Суд приговорил подсудимую к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в СИЗО женщина находилась из-за покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Она признана виновной по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).