На Урале экс-полицейский получил пять лет колонии за покушение на мошенничество

Ему также назначили штраф в размере 500 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Первоуральский городской суд приговорил бывшего начальника свердловского управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Ивана Ергеледжи к пяти годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. рублей за покушение на мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Первоуральский городской суд назначил Ивану Ергеледжи наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Установлено, что в 2022 году обвиняемый, занимая должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД, узнал о проводимой в отношении частной организации проверке из-за незаконной рубки лесов. Полицейский предложил своему знакомому обратиться к директору проверяемого предприятия с предложением передать через него 1,5 млн рублей в качестве взятки.

"При этом Ергеледжи реальной возможностью выполнить обещанное не располагал, делать это не намеревался, изначально планируя обратить денежные средства в свою пользу", - добавили в пресс-службе.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что операцию по задержанию проводили сотрудники регионального ФСБ совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Подозреваемого отстранили от исполнения служебных обязанностей, а после проверки уволили из МВД по отрицательным мотивам.